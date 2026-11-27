Сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья утром поздравили мам-водителей в Красногорске с наступающим Днем матери и вручили им футболки с надписью «Мама — рулит по правилам!». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Госавтоинспекции отметили, что в этих словах — знакомая детям забота: перед поездкой мама помогает пристегнуться, а за рулем своим примером учит беречь себя и других.

Для маленьких пассажиров также приготовили подарки — световозвращающие аксессуары. Их можно закрепить на куртке или рюкзаке, чтобы ребенок был заметнее водителям во время вечерней прогулки.

«С наступающим праздником, дорогие мамы! Пусть ваши поездки будут спокойными, а объятия после возвращения домой — самыми крепкими», — поздравила Госавтоинспекция Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.