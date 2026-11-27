Более 40 участников начали обучение по программе «Точка технологического роста» в особой экономической зоне «Дубна». За две недели они подготовят планы перехода от разработок к серийному производству и выходу на зарубежные рынки, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Акселератор помогает наукоемким предприятиям преодолеть разрыв между исследованиями и промышленным масштабированием. Программа направлена на развитие управленческих компетенций, привлечение оборотного капитала, освоение господдержки и включение в цепочки поставок крупных корпораций.

Организаторы — министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, областной центр «Мой бизнес» и управляющая компания ОЭЗ «Дубна». Партнерами стали ПАО «Банк ПСБ» и резиденты «Биофармлаб», «Эстилаб Про», «Полекс Бьюти», «НутришнФарм» и «Арома Хоум». Проект проходит в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В ОЭЗ считают малый и средний инновационный бизнес главным драйвером импортозамещения. Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев сообщил, что статус малой технологической компании имеют 19 организаций площадки, а претендовать на него могут еще более 100 резидентов.

«Мы помогаем бизнесу пройти этот путь: проводим обучающие программы, такие как «Точка технологического роста», индивидуально консультируем и сопровождаем предприятия при включении в реестр МТК», — отметил Афанасьев.

На установочной сессии федеральные и региональные эксперты представили льготные режимы, бюджетные инвестиции, субсидии на модернизацию оборудования, гранты и льготное банковское финансирование. Они разобрали грантовое «доращивание» поставщиков под техзадания и заказы корпораций, поддержку экспорта, выход на зарубежные рынки, включая Индию, и международные расчеты.

Дальнейшее обучение охватит господдержку, технологический менеджмент и преференциальные режимы для снижения налоговой и инфраструктурной нагрузки. Итогом станут дорожные карты серийного выпуска, коммерциализации разработок и получения статуса малой технологической компании, открывающего доступ к приоритетной поддержке.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на Съезде министров экономики субъектов РФ заявил о важности поддержки президента и федерального правительства. По его словам, именно она позволяет развивать экономику региона.

«Сегодня мы понимаем, что привлечение и малого, и высокотехнологичного крупного бизнеса всегда легче, когда инвестор приходит на все готовое. Это и дороги, и то, что позволяет ему буквально в одно касание начать строить свое производство или просто заехать в уже готовое помещение в формате «Лайт Индастриал». Все эти решения, которые были приняты правительством РФ при поддержке нашего президента, очень важны. Видим, что они работают и приносят результат», — заявил Воробьев.