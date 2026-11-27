В социальных сетях разгорелся конфликт после того, как фотографии россиянок, принявших участие в юмористическом флешмобе о преображении с помощью косметики и ракурса, оказались опубликованы в одном из мужских каналов в Telegram с оскорбительными комментариями. Поводом для обсуждения стал пост россиянки Анастасии в соцсетях, которая выложила в соцсети коллаж из двух своих снимков в белом свитере.

На одном изображении девушка была с вечерним макияжем и укладкой, а на другом — без косметики на следующее утро. Пользовательница с иронией отметила, что разница между кадрами составляет меньше суток, подчеркнув, как сильно на внешность влияют свет, поза и прическа, и предложила другим женщинам поделиться своими «разными агрегатными состояниями», признавшись, что любит себя в любом виде.

Инициативу активно поддержали десятки участниц, в том числе Анна Ю. Она опубликовала сравнительное фото своего утреннего лица «после того, как всю ночь орал кот и снился бывший» и более удачного ракурса. Однако вскоре девушка получила в мессенджере сообщение от знакомого о том, что снимки участниц челленджа попали в Сеть.

На опубликованном ей скриншоте видно, что подборка из восьми парных женских портретов и одного мужского селфи из этой ветки появилась в Telegram-канале с аудиторией более 42 тыс. подписчиков. Там автор публикации в грубой форме раскритиковал женскую внешность без косметики и фильтров.

«Бабы со штукатуркой на е**** и фильтрами уже далеко не прекрасный пол в реальности», — написал автор Telegram-канала.

Обнаружив утечку своих фотографий в паблик с радикальным контентом, Анна призвала других участниц флешмоба к «общему сбору». Девушка поинтересовалась у подписчиц, какие меры стоит предпринять в отношении администраторов подобных ресурсов.

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