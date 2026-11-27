сегодня в 11:46

Дорожные службы за минувшую ночь обработали и очистили от снега около 7 тыс. км региональных дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мосавтодор в усиленном режиме убирает снег и проводит противогололедную обработку региональных дорог. Особое внимание дорожники уделяют потенциально опасным участкам.

«В настоящее время на региональной дорожной сети задействовано порядка 390 единиц спецтехники. К работам привлечены 1,1 тыс. специалистов», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Артур Гарибян.

Ситуационный центр Минтранса Подмосковья продолжает следить за погодными и дорожными условиями, чтобы оперативно реагировать на изменения обстановки.

По прогнозам синоптиков, до конца недели в Московском регионе сохранится слабоморозная погода с небольшим снегом. Ночью ожидается отрицательная температура, местами возможна гололедица.

Минтранс Подмосковья призвал водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. При чрезвычайной ситуации или ДТП необходимо незамедлительно звонить по единому номеру 112.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.