Прививку от ВПЧ для девочек до 12 лет включат в Нацкалендарь

Вакцинация девочек до 12 лет от вируса папилломы человека войдет в Национальный календарь профилактических прививок России. Об этом сообщила заместитель директора по научной работе НМИЦ здоровья детей Минздрава России Светлана Макарова, пишет РИА Новости .

«ВПЧ — одна из основных причин ряда онкологических заболеваний. Поскольку ВПЧ передается в основном половым путем, максимальный защитный эффект прививка дает, если сделать ее до начала половой жизни. Именно поэтому в Национальный календарь профилактических прививок планируется включить вакцинацию девочек 12 лет», — пояснила она.

Решение опирается на бюджет, который Госдума приняла в третьем чтении. Закон о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Расходы на здравоохранение в следующем году составят 1,88 триллиона рублей, документ предусматривает рост финансирования лекарственного обеспечения и расширение НКПП.

На вакцинацию детей от ВПЧ заложено 17,4 миллиарда рублей на три года. В 2027 году на эти цели направят 3 миллиарда рублей, в 2028 и 2029 годах — по 7,2 миллиарда.

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