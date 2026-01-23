Пытался переделать: балашихинский отравитель обвинил отчима в разрушении своей жизни

Серийный отравитель из Балашихи Артем М. обвинил во всех своих несчастьях отчима. По его словам, мужчина пытался «переделать робкого и нерешительного мальчика с ранних лет», сообщает «112» .

Бабушка защищала внука, из-за чего часто ссорилась с новым мужем дочери. Мать тоже принимала Артема, но не хотела идти против супруга.

По словам обвиняемого, отчим заставлял его общаться через переводчика с монахом-греком из афонской обители и другими старцами. При этом Артем заявил, что беседы со святыми отцами многое ему дали, но предположил, что иностранца отчим использовал для своих манипуляций. Формулировку монаха слишком сильно напоминали слова родителя.

У Артема были близкие отношения с младшей сестрой Сашей. Обвиняемый утверждает, что отчим агрессивно вел себя по отношению к родной дочери — заставлял ее улыбаться и «радостно» прыгать ему на руки, когда он приходил с работы. По словам Артема, на фоне такого давления они сильно сблизились с сестрой.

Также отчим часто ссорился с пасынком из-за его девушек. Первую он не принимал указывая, что она «не их полета». Вторую, которая стала впоследствии потерпевшей по делу, Артем якобы якобы побоялся даже знакомить с отчимом.

Также молодой человек тепло вспоминал об отношениях с другом, которого он, по версии следствия, тоже отравил. Ранее фигурант объяснял смерть приятеля случайностью. Несмертельное отравление своего отчима Артем называл то собственной волей, то возможным планом неких недоброжелателей. Также он заявил, что не планировал убивать бабушку.

Подсудимый считает, что именно отчим добился его отправки за решетку. Артем уверяет, что мужчина напрямую влияет на следствие с помощью финансов и связей, а также препятствует общению парня с матерью.

Молодого человека обвиняют в причастности к смерти своей бабушки и друга, а еще в покушении на убийство семи человек. По версии следствия, он хотел избавиться от родственников и завладеть их имуществом.

