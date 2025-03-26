Пыталась попасть в номер: Егор Крид рассказал о сталкинге со стороны поклонницы

Музыкант признался, что ему часто приходится маскироваться, меняя образы и стиль, чтобы не привлекать лишнего внимания на улицах. Однако некоторые его поклонницы настолько внимательны, что знают каждый шаг своего кумира.

«У меня есть одна фанатка, которая меня преследует практически всегда. Она находит мои координаты, знает, где я появлюсь», — заявил Крид.

По словам певца, один раз эта поклонница даже преследовала его за пределами России. Когда артист был приглашен в качестве ведущего на мероприятие в Дубае, фанатка узнала о планах кумира и отправилась вслед за ним. Затем она пыталась попасть в номер к музыканту.

Крид недоумевает, как ей удалось найти место и район, в котором он остановился. Известно, что с девушкой была проведена беседа после случившегося, после чего она на время пропала.