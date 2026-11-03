Студент колледжа «Московия» победил на чемпионате «Абилимпикс» в Москве

Национальный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2026» прошел в Москве. Студент профессионального колледжа «Московия» Александр Мушковец победил в компетенции «Наземные робототехнические комплексы». Его наставником стал Артуш Джулакян.

Участники выполняли комплекс задач — от проектирования и сборки узлов до отладки алгоритмов управления и точных манипуляций. Испытания требовали концентрации, точности и умения оперативно находить решения в нестандартных ситуациях. Александр справился с заданиями, продемонстрировав технические знания и инженерное мышление.

В колледже отметили, что инклюзивное образование и равные возможности для раскрытия талантов входят в число ключевых приоритетов. Такие достижения показывают молодежи, что инженерные и технические специальности доступны всем, кто готов вкладывать силы в развитие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.