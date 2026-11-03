В Балашихе благоустроили двор на улице 40 лет Победы по наказам жителей

Жители Балашихи вместе с депутатом Мособлдумы Владимиром Шапкиным и заместителем главы города Дмитрием Варнавским оценили качество благоустройства двора между домами № 25, 27, 29 и 33 на улице 40 лет Победы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Двор на улице 40 лет Победы благоустроили по наказам жителей в рамках Народной программы «Единой России». Здесь заменили покрытие тротуаров, установили бордюры, отрегулировали высоту канализационных колодцев. Рабочие также поставили лавки, урны и антипарковочные столбики, нанесли дорожную разметку и организовали парковочные места.

«Здесь проведена большая работа с соблюдением всех необходимых сроков. Все изменения согласованы с жителями. Приятно выйти из подъезда в ухоженный двор без луж и ям, где есть места для парковки, аккуратные урны и удобные лавочки», — отметил Владимир Шапкин.

Пенсионер Иван Брехов и его супруга Анна живут в микрорайоне уже 15 лет. Мужчина возит 92-летнюю супругу в инвалидной коляске.

«Теперь стало гораздо легче перемещаться — удобные тротуары и съезды, дороги без ям. Безусловно, стало лучше и красивее», — отметил Иван Брехов.

В 2026 году в Балашихе в рамках программы комплексного благоустройства обновят 10 дворов.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.