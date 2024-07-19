ПВО в Луганске сбила ракеты над жилыми домами

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Над жилыми домами в Луганске системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько ракет. Предварительно, никто не пострадал, передает корреспондент RT с места событий.

В столице ЛНР было слышно несколько взрывов. Прочих деталей и обстоятельств произошедшего не приводится.

Ранее в Луганске простились с участниками спецоперации на Украине. Останки 20 неизвестных бойцов захоронили на мемориальном комплексе города. У погибших военных собрали материал ДНК для установления их личности — тела солдат нашли на различных участках боевых действий.

Минувшей ночью ПВО отразила атаку беспилотников в Курской области. Российские военные сбили шесть беспилотников самолетного типа.