ПВО отразила атаку беспилотников в Курской области

Система ПВО в Курской области сбила шесть беспилотников

Система ПВО в Курской области сбила шесть украинских беспилотников, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Наши бойцы ПВО сбили 6 украинских БПЛА самолетного типа в курском небе. Благодарю за защиту!» — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее в Курской области прозвучали взрывы, о последствиях атаки информации нет.

Ночью в пятницу в Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА.