ПВО отразила атаку беспилотников в Курской области
Система ПВО в Курской области сбила шесть беспилотников
Система ПВО в Курской области сбила шесть украинских беспилотников, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
«Наши бойцы ПВО сбили 6 украинских БПЛА самолетного типа в курском небе. Благодарю за защиту!» — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее в Курской области прозвучали взрывы, о последствиях атаки информации нет.
Ночью в пятницу в Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА.