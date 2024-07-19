Белгородцев и курян предупредили о возможной атаке дронов ВСУ

В Белгородской и Курской областях ввели режим опасности атаки БПЛА

В Белгородской и Курской областях ввели режим опасности атаки БПЛА, сообщают власти регионов.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.

Об опасности воздушной атаки предупредили и в ГУ МЧС по Белгородской области.

Ранее под Белгородом при атаке украинского беспилотника погибла молодая супружеская пара.