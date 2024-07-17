FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области. Погибла молодая семья

Гладков: 2 человека погибли при атаке FPV-дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом

Два мирных жителя погибли в результате атаки украинского FPV-дрона на легковой автомобиль в районе хутора Церковный в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что в автомобиле, который атаковал беспилотник ВСУ, ехала молодая семейная пара. В результате возгорания они погибли на месте происшествия.

«Искренние соболезнования всем родным и близким погибших. <…> Каждая такая трагедия для меня — это личное горе», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что власти региона продолжат помогать семьям погибших в результате террористических атак киевского режима.

Ранее стало известно, что с 23 июля ограничивается въезд в 14 населенных пунктов Белгородской области. Это связано с постоянными обстрелами со стороны украинских сил.