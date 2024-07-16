В Белгородской области ограничивают въезд в 14 населенных пунктов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале сообщил, что с 23 июля в 14 населенных пункта в регионе невозможно будет попасть без соответствующей заявки властям.

Гладков пояснил, что ограничительные меры вводят из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ, в результате которых гибнут люди. В населенные пункты будут впускать только мужчин со строгим соблюдением регламентов.

«Пропускать будем только взрослых мужчин по жесткому регламенту: в бронированном автомобиле с РЭБом, в средствах индивидуальной защиты — бронежилете и каске — и в сопровождении военных и представителей муниципалитетов, в том числе самообороны. Я надеюсь, что вы согласитесь, — женщин и детей, безусловно, пускать в населенные пункты, которые каждый день обстреливаются, — недопустимо», — пояснил Гладков.

В список с ограниченным въездом попали в том числе села Вергилевка, Щетиновка, Демидовка, Поповка и Прилесье. Всего таких населенных пунктов — 14. В связи с новыми ограничительными мерами также будут введены дополнительные механизмы поддержки населения в виде финансовых выплат.

Ранее при очередном обстреле со стороны ВСУ под Белгородом пострадали три человека. Всем травмированным оказана необходимая медицинская помощь.