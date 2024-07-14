ВСУ обстреляли белгородское пограничье

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Три мирных жителя ранены при обстреле ВСУ Белгородской области

Три мирных жителя ранены при артиллерийском обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом пострадали двое мужчин и женщина", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Раненые госпитализированы с осколочными ранениями.

Повреждены три частных дома, один из которых полностью разрушен, уточнил Гладков.

Ранее при атаке дрона-камикадзе в Шебекино был ранен водитель грузовика.