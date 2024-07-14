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ВСУ обстреляли белгородское пограничье

Три мирных жителя ранены при обстреле ВСУ Белгородской области
Происшествия

Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Три мирных жителя ранены при артиллерийском обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом пострадали двое мужчин и женщина", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Раненые госпитализированы с осколочными ранениями.

Повреждены три частных дома, один из которых полностью разрушен, уточнил Гладков.

Ранее при атаке дрона-камикадзе в Шебекино был ранен водитель грузовика.