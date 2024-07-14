ВСУ обстреляли белгородское пограничье
Три мирных жителя ранены при обстреле ВСУ Белгородской области
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Три мирных жителя ранены при артиллерийском обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом пострадали двое мужчин и женщина", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Раненые госпитализированы с осколочными ранениями.
Повреждены три частных дома, один из которых полностью разрушен, уточнил Гладков.
Ранее при атаке дрона-камикадзе в Шебекино был ранен водитель грузовика.