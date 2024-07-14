Дрон-камикадзе ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области. Пострадал водитель

сегодня в 18:09

Гладков: водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ в Шебекине

«Населенные пункты Шебекинского и Грайворонского городских округов подверглись очередным атакам ВСУ», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что у пострадавшего водителя диагностировали осколочные ранения мягких тканей ноги и поверхностные осколочные ранения правого предплечья. Мужчина отказался от госпитализации, врачи на месте оказали ему медицинскую помощь.

Глава региона отметил, что также украинская сторона обстреляла села Зиборовка и Муром в Шебекинском округе. В результате атаки ВСУ повреждения получили частные дома.

По словам губернатора, еще один дрон-камикадзе ВСУ атаковал многоэтажку в селе Безымено в Грайворонском округе. Повреждения получили 8 квартир. Несколько частных домовладений были повреждены от повторного сброса взрывчатки.

Гладков добавил, что несколько частных домов попали под атаку украинских сил в селе Новостроевка-Первая. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в доме, гараже и сарае.

Ранее 4 мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на поселок Октябрьский в Белгородской области. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.