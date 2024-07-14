ВСУ обстреляли из РСЗО поселок Октябрьский под Белгородом. Пострадали четверо

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Гладков: 4 человека пострадали при атаке ВСУ на поселок в Белгородской области

Четверо мирных жителей пострадали при обстреле украинскими силами из ракетной системы залпового огня (РСЗО) поселка Октябрьский Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, ранены 4 мирных жителя, в том числе 9-месячный ребенок», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что все пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Глава региона отметил, что в результате атаки ВСУ различные повреждения получили 17 частных домов, 3 МКД и 1 двухквартирный дом. Кроме того, выбиты окна в здании промышленного предприятия.

Гладков добавил, что в настоящее время подомовой обход продолжается.

С начала СВО Белгородская область регулярно подвергается ракетным обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины.