В Луганске простились с героями СВО
Останки 20 неизвестных бойцов спецоперации захоронили в Луганске
Останки 20 неизвестных бойцов спецоперации захоронили на мемориальном комплексе Луганска, пишет РИА Новости.
Останки бойцов нашли на различных территориях зоны СВО. Власти надеются, что отобранный материал ДНК даст возможность точно установить имена погибших.
«Мы будем надеяться и верить, что каждый из них обретет свое имя, и семья будет знать, где похоронен их герой», — сообщила на церемонии прощания уполномоченный по правам человека ЛНР Анна Сорока.
Ранее в зоне СВО погиб известный актер Леонид Гусаров.