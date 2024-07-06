В Луганске простились с героями СВО

Останки бойцов нашли на различных территориях зоны СВО. Власти надеются, что отобранный материал ДНК даст возможность точно установить имена погибших.

«Мы будем надеяться и верить, что каждый из них обретет свое имя, и семья будет знать, где похоронен их герой», — сообщила на церемонии прощания уполномоченный по правам человека ЛНР Анна Сорока.

Ранее в зоне СВО погиб известный актер Леонид Гусаров.