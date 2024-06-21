Погиб воевавший на СВО и в Сирии актер из российско-американского триллера

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В зоне СВО погиб актер Леонид Гусаров при выполнении боевой задачи

Актер театра и кино Леонид Гусаров погиб в зоне спецоперации на Украине. Артист, сыгравший в российско-американском триллере «Споры», находился на фронте с лета 2023 года, сообщает 360.ru .

Печальную весть сообщили в Жуковской детской школе искусств № 1, где Гусаров преподавал актерское мастерство. Коллеги назвали погибшего мужественным и честным патриотом с «острым чувством справедливости».

«Леонид Гусаров считал, что защита Родины — это священный долг гражданина своей страны», — отметили соратники артиста.

Гусаров — уроженец иркутского Ангарска. Актер также воевал в Сирии и был награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии».

Гусаров успел сняться в нескольких кинокартинах, в том числе в сериале «Последний мент» и фильме «Дорогие товарищи».

На СВО Леонид попал в качестве добровольца. Актер погиб при выполнении боевой задачи.