ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ над Воронежем
Воронежский губернатор сообщил о сбитых украинских дронах
ПВО уничтожила ночью в Воронежской области два украинских БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО в Воронежской области обнаружены и уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа», — указано в сообщении.
Отмечается, что фрагменты дронов упали на промзону, возник пожар, который уже потушили.
Пострадавших нет, уточнил глава региона.
Ранее ВСУ атаковали Белгород и Шебекино, есть двое раненых мирных жителя.