ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ над Воронежем

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ПВО уничтожила ночью в Воронежской области два украинских БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в Воронежской области обнаружены и уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа», — указано в сообщении.

Отмечается, что фрагменты дронов упали на промзону, возник пожар, который уже потушили.

Пострадавших нет, уточнил глава региона.

Ранее ВСУ атаковали Белгород и Шебекино, есть двое раненых мирных жителя.