Над Белгородом повторно прозвучали взрывы

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В Белгороде сработала ПВО на фоне опасности атаки БПЛА

В Белгороде утром во вторник сработала ПВО на фоне опасности атаки БПЛА, дважды прозвучали сильные взрывы, сообщает корреспондент РИАМО.