Над Белгородом повторно прозвучали взрывы
В Белгороде сработала ПВО на фоне опасности атаки БПЛА
В Белгороде утром во вторник сработала ПВО на фоне опасности атаки БПЛА, дважды прозвучали сильные взрывы, сообщает корреспондент РИАМО.
Ранее ПВО дважды отражала воздушные атаки ВСУ над городом.
Сначала была объявлена опасность атаки БПЛА, затем ракетная опасность.
Во время работы ПВО пострали двое мирных жителей.
Под обстрел ВСУ попал город Шебекино.
В обоих городах зафиксированы повреждения квартир, частных домов, автоцентра.