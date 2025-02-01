ПВО сбила семь беспилотников над Брянской областью

ПВО сбила семь БПЛА над Брянской областью. В результате никто не пострадал, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале .

«Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь БПЛА самолетного типа», — отметил он.

Разрушений не зафиксировано.

Минобороны РФ сообщало, что за прошедшую ночь в регионах страны сбили 49 украинских беспилотников. Большинство дронов (25) сбили над Ростовом-на-Дону, два — в Воронежской области.