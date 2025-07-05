Солнце выбросило очередной рекордный протуберанец длиной свыше 1 млн км

В субботу с 09:00 до 14:00 по московскому времени Солнце выбросило очередной рекордный протуберанец длиной более 1 млн км. За неделю со звезды ушло не менее 6 сравнимых по размеру объектов, которые не задели Землю, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

На опубликованных кадрах видно, как звезда выбрасывает новую гигантская плазменную структуру в сторону северного полюса солнечной системы.

Примерно за день до этого в районе южного полюса Солнца был обнаружен сопоставимый по размеру объект. На видео с кометой, которое было сделано в субботу, хорошо виден выброс, связанный с протуберанцем, в левой части кадра.

Ранее изучающие звездное небо ученые заметили новый объект в Солнечной системе — 3I/ATLAS. Он, предположительно, имеет размер около 20 км в диаметре и быстро приближается к центру системы.