ПВО сбила еще 14 украинских беспилотников над Брянской областью

Система ПВО сбила еще 14 украинских беспилотников над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона.

Ранее в воскресенье ночью система ПВО сбивала украинские беспилотники в Воронежской, Брянской, Липецкой и Московской областях.

ВСУ ночью также нанесли ракетный удар по Белгороду. Сгорели три автомобиля, повреждены жилые дома и коммерческие объекты, сгорели три автомобиля. Пострадавших нет.