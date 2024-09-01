В Белгороде при обстреле сгорели три автомобиля
В Белгороде при обстреле ВСУ в воскресенье ночью сгорели три автомобиля. сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлёте к городу.
Повреждены три многоквартирных дома и два коммерческих объекта, пожарные потушили три загоревшихся автомобиля.
Пострадавших нет, написал глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее в воскресенье ночью система ПВО сбивала беспилотники в Воронежской, Брянской, Липецкой и Московской областях.