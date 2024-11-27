ПВО сбила десять украинских беспилотников над Ростовской областью
Пострадавших при отражении атаки БПЛА в Ростовской области нет
Система ПВО сбила десять украинских беспилотников над Ростовской областью, без пострадавших, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
"Ночью средствами противовоздушной обороны в Родионово-Несветайском районе Ростовской области уничтожено 10 БПЛА", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Пострадавших при происшествии и разрушений на земле от упавших осколков нет.
Ранее сообщалось о якобы воздушной атаке на город Салават в Башкирии, позже эту информацию опровергли.