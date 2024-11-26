Власти Башкирии опровергли атаку БПЛА на Салават
Воздушная атака на Салават оказалась фейком
Беспилотники не атаковали город Салават в Башкирии не подтвердилась. сообщает ТАСС со ссылкой на Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.
«Угроза атаки БПЛА на территории города Салавата не подтвердилась», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Аэропорт Уфы работает в обычном режиме, также указано в публикации агентства.
Ранее появились сообщения о якобы звуках взрывов и работе ПВО в районе города Салават.