Власти Башкирии опровергли атаку БПЛА на Салават

сегодня в 22:07

Воздушная атака на Салават оказалась фейком

Беспилотники не атаковали город Салават в Башкирии не подтвердилась. сообщает ТАСС со ссылкой на Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

«Угроза атаки БПЛА на территории города Салавата не подтвердилась», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Аэропорт Уфы работает в обычном режиме, также указано в публикации агентства.

Ранее появились сообщения о якобы звуках взрывов и работе ПВО в районе города Салават.