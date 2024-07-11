ПВО повторно отразила воздушную атаку на Брянскую область
Еще один украинский беспилотник сбили над Брянской областью
Еще один украинский беспилотник рано утром в четверг сбила система ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Суражским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — сказано в сообщении главы региона.
Пострадавших и разрушений нет, уточнил Богомаз.
Ранее дрон ВСУ сбили над Клинцовским районом Брянской области.