Главная

ПВО повторно отразила воздушную атаку на Брянскую область

Еще один украинский беспилотник сбили над Брянской областью
Происшествия

Еще один украинский беспилотник рано утром в четверг сбила система ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Суражским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — сказано в сообщении главы региона.

Пострадавших и разрушений нет, уточнил Богомаз.

Ранее дрон ВСУ сбили над Клинцовским районом Брянской области.