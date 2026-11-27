Производители из 11 регионов России и закупщики из шести стран встретились 25–26 ноября в особой экономической зоне «Дубна». Здесь прошли форум «Инновационный экспорт: фармацевтика, косметика и биотехнологии» и реверсная бизнес-миссия «Сделано в России. Выбирают в мире», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Организаторами мероприятий стали министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, областной фонд поддержки внешнеэкономической деятельности и АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна». Форум провели в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Партнерами выступили банк ПСБ и резиденты «Биофармлаб», «Эстилаб», «Полекс Бьюти», «Нутришн Фарм» и «Арома Хоум».

Заместитель гендиректора управляющей компании ОЭЗ по инновациям и стратегическому развитию Виктория Халимендик представила налоговые и таможенные льготы площадки и практики устойчивого развития ESG.

«Локализация в особой экономической зоне за счет готовой инженерной инфраструктуры и налоговых льгот позволяет инвесторам сократить капитальные затраты на запуск проектов вплоть до 30%», — отметила Халимендик.

Российский экспортный центр рассказал о господдержке и программе «Сделано в России». Добровольный сертификат дает право использовать знак национального бренда и получать помощь в продвижении через иностранные СМИ, выставки и бизнес-миссии в странах Азии, Ближнего Востока и СНГ. Эксперты также разобрали регистрацию товарных знаков за рубежом.

Резидент «Биофармлаб», открывший в 2026 году третью очередь косметического комплекса, получил такой сертификат и поставляет продукцию в 20 стран. Руководитель отдела экспортных поставок компании Ирина Епифанова отметила интерес иностранных и российских участников и пользу форума для долгосрочных партнерств.

Делегации Индии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Армении и Турции посетили выставку разработок резидентов, завод «Алтегра» и комплекс «Биофармлаб».

Закупочная сессия включала заранее спланированные прямые переговоры. За два дня продукцию должны были представить более 50 российских компаний. Организаторы ожидали соглашений с иностранными дистрибьюторами, аптечными сетями и клиниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.