Первый заместитель министра ЖКХ Московской области Дмитрий Лабыкин проверил коммунальные объекты в Шатуре, Орехово-Зуеве, Павлово-Посадском округе и Электростали, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев сообщил, что в работе находится почти 200 объектов. Программа такого масштаба реализуется впервые: строятся станции водоподготовки и обезжелезивания, модернизируются очистные сооружения и канализационные насосные станции. Автоматизация помогает сократить ручной труд.

В Шатуре реализуют два проекта водоснабжения. Строят более 36,5 км сетей из полиэтиленовых труб низкого давления. Их ввод в 2027 году обеспечит надежным водоснабжением более 36 тыс. жителей. В поселке Черусти создают систему с водозаборным узлом, станцией водоочистки и разводящими сетями. Уже обустроены рабочая и резервная скважины мощностью по 65 м³/ч.

В Ликино-Дулеве Орехово-Зуевского округа капитально ремонтируют более 3,8 км самотечного канализационного коллектора. Работы улучшат водоотведение для 11,5 тыс. жителей.

В Электрогорске строят сети водоснабжения и водоотведения для 52 участков, приобретенных многодетными семьями. Работы идут на улицах И. Ф. Гвоздева, А. Садыкова, В. М. Артемова и в переулках А. М. Кудинова и А. В. Винтера. Подрядчик проложил 700 из 2 100 метров сетей. Продолжается согласование границ балансовой принадлежности для подключения к магистральным трубопроводам.

В деревне Есино городского округа Электросталь строят водозаборный узел. На участке около 6 тыс. кв. м установили резервуары чистой воды, собрали здание водоподготовки и обустроили павильоны над артезианскими скважинами. Объект планируют ввести в 2027 году. Он обеспечит качественной водой более 1 800 жителей.

Качество работ постоянно контролируют эксперты стройконтроля и проектного офиса министерства. На всех объектах применяют современные технологии и материалы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что масштабная модернизация системы ЖКХ в Подмосковье предполагает трансформацию инфраструктуры. Используемая автоматика дает заметный результат.

«Эта масштабная продолжительная программа предполагает не только замену каких-то узлов, от задвижки котла, от магистральных труб до распределительных сетей. Речь идет еще и о трансформации», — сказал Воробьев.