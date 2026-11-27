Экс-губернатора Тамбовской области посадили на 11 лет за взятки на 83 млн

Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров проведет 11 лет в исправительной колонии строгого режима по делу о предполагаемом получении взяток на общую сумму 83 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал « 112 ».

Как установило судебное следствие, в период с 2022 по 2024 год чиновник на систематической основе получал денежные средства и иные материальные блага от представителя руководства крупной коммерческой структуры за общее покровительство. Передача незаконного вознаграждения осуществлялась при участии посредников — водителя экс-главы региона Александра С. и заместителя генерального директора компании «Газпром межрегионгаз Тамбов» Сергея А.

В качестве дополнительного наказания суд обязал Егорова выплатить штраф в размере свыше 400 млн рублей. Также он постановил конфисковать имущество мужчины.

Ранее в рамках следственных действий на активы фигуранта и его близких стоимостью более 130 млн рублей был наложен арест.

Реальные сроки лишения свободы получили и оба посредника. Сергею А. назначили 8 лет колонии, а Александру С. — 7 лет. Ни один из трех подсудимых свою причастность к преступлениям не признал. Пока судебное решение не вступило в законную силу.

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