Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил назвать распродажи «черной пятницы» «дешевкой», сообщает «Абзац» .

По мнению Бородина, русское слово понятнее покупателям: оно напрямую указывает на низкие цены и скидки. Он считает, что такое название соответствует русским традициям и подойдет для рекламы.

«„Дешевка“ прямо говорит о сути (низкая цена, доступность, выгода) и ассоциируется с ярмаркой, народным праздником, щедростью. Возвращение к родному слову — это не изоляция и не борьба с Западом, а забота о языке и культурной идентичности, уважение к наследию», — подчеркнул Бородин.

Период масштабных распродаж начнется 27 ноября и продлится несколько дней. Магазины и маркетплейсы заявляют о максимальных скидках года.

Ранее президент Гильдии маркетологов Игорь Березин призвал покупателей сохранять хладнокровие и выбирать проверенные магазины. По его словам, спонтанные заказы на незнакомых сайтах во время ажиотажа многократно повышают риск столкнуться с мошенниками.

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