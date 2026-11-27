Некоторые российские компании предпочитают зрелых сотрудников ради снижения рисков. Они считают их более стабильными и лояльными, рассказал рекрутер Ильгиз Валинуров, сообщает «Вечерняя Москва» .

В США работодатели все чаще выбирают опытных кандидатов вместо молодежи, чтобы не тратиться на обучение. По словам карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, в России эта тенденция слабее: молодые люди раньше начинают работать и накапливают больше опыта, чем зарубежные сверстники.

Демографический кризис 1990-х годов заставляет компании рассматривать кандидатов всех возрастов. Прием на работу людей 50–60 лет стал обычной практикой, особенно на руководящие позиции, отметил эксперт.

Валинуров считает, что старшие сотрудники лучше договариваются с коллегами и реже увольняются внезапно. При этом оптимальный вариант — смешанные команды.

«В таком случае старшие коллеги передают знания и опыт молодому поколению работников, которые, в свою очередь, заряжают команду энергией. Коллектив, в котором только молодые или, наоборот, возрастные сотрудники, будет работать с меньшими результатами, чем смешанная команда», — сказал он.

Консультант добавил: при быстром росте экономики и высоких доходах компании охотнее обучают молодежь, а при охлаждении экономики стремятся сократить риски.

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