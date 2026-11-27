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Российские горнолыжные курорты включили бесплатные абонементы на подъемники и дополнительные услуги в предложения для гостей. Об акциях рассказал Российский союз туриндустрии, сообщает 360.ru .

В «Красной Поляне» тариф «Гора включена» действует в девяти отелях и апартаментах. Гости получают бесплатную парковку и ски-пасс — абонемент на подъемники — или прогулочный билет на канатную дорогу.

«В этом году горнолыжные комплексы активно развивают систему раннего бронирования и предлагают многодневные абонементы», — отметили эксперты Российского союза туриндустрии.

«Роза Хутор» предлагает детям до 13 лет бесплатное проживание, питание, прокат снаряжения, занятие с инструктором и пользование подъемниками.

В Шерегеше дневной ски-пасс в секторе Е стоит 3,1 тысячи рублей для взрослого и 2,4 тысячи для ребенка. Абонемент на подъемники нескольких операторов обойдется в 4,6 тысячи рублей.

Некоторые российские горнолыжные курорты уже открыли трассы. Часть начнет принимать гостей в ближайшие дни.

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