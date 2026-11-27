Жители Московской области от 14 до 35 лет включительно могут до 11 декабря 2026 года подать заявку на участие во Всероссийском проекте «Я в Агро», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Росмолодежь и министерство сельского хозяйства России приглашают жителей Подмосковья в проект «Я в Агро». Он помогает молодежи реализовать себя в аграрной сфере и повышает привлекательность жизни на селе.

Участвовать могут люди от 14 до 35 лет включительно, которые уже работают в агропромышленном комплексе или планируют связать с ним будущее. Среди них — молодые специалисты, предприниматели, представители образовательных организаций и сельские жители, заинтересованные в развитии своих территорий и местных сообществ. Проект призван найти и поддержать активных участников отрасли, готовых внедрять новые решения.

Участники смогут обмениваться знаниями и опытом, находить партнеров, посещать образовательные и профессиональные мероприятия, обсуждать отраслевые вопросы и совместно запускать проекты. Особое внимание уделяют инициативам сельских жителей, вовлечению молодежи в развитие муниципалитетов, новым профессиональным и социальным возможностям, созданию комфортной среды для жизни и работы на селе.

В Минсельхозпроде Московской области отметили, что проект помогает молодым аграриям расширять профессиональные контакты, узнавать о профильных мероприятиях и находить поддержку для своих инициатив. Заявки принимают до 11 декабря 2026 года на официальном портале Росмолодежи «Молодежь России».

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.