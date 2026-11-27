Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели профилактический визит в последний строящийся корпус ЖК «Рига Хиллс» в Красногорске. Дом готов на 89%, работы планируют завершить в декабре 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В городском округе Красногорск завершается строительство последнего из трех корпусов ЖК «Рига Хиллс». Перед итоговой проверкой инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели профилактический визит в корпус № 1 второго этапа строительства. Его готовность составляет 89%, завершение работ намечено на декабрь 2026 года.

Во время таких визитов инспекторы разъясняют участникам строительства требования, соблюдение которых оценят на итоговой проверке, и указывают на замечания, которые застройщик может устранить заранее. Это позволяет сократить срок проверки с 10 до 3 рабочих дней, снизить риск переноса сроков сдачи и повысить вероятность получения заключения о соответствии с первого раза.

Комплекс расположен у деревни Бузланово, рядом с рекой Липкой, в 12 км от МКАД по Новорижскому шоссе. Два корпуса уже построены. После ввода последнего дома в эксплуатацию владельцы квартир смогут готовиться к новоселью.

Площадь дома составляет около 137,7 тыс. кв. м. В нем предусмотрено 10 этажей, включая один подземный, и 1 353 квартиры общей площадью 71,5 тыс. кв. м. Проект также включает коммерческие помещения площадью 4 336 кв. м и подземный паркинг на 595 машино-мест.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.