Выставка «Театральный роман Л.Д. Менделеевой» к 145-летию со дня рождения Любови Блок работает в усадьбе Боблово городского округа Клин до 18 января 2027 года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция в Государственном мемориальном музее-заповеднике Д.И. Менделеева и А.А. Блока посвящена театральному пути Любови Дмитриевны Блок — дочери химика Дмитрия Менделеева и супруги поэта Александра Блока. Посетители увидят подлинные документы, ее личные вещи и афиши спектаклей с ее участием.

Сценический путь Любови Дмитриевны начался в 1898 году с роли Офелии в домашнем театре усадьбы Боблово. Под псевдонимом Басаргина она недолго служила в театре В.Ф. Комиссаржевской, затем — в театре Л.Б. Яворской и провинциальных труппах. Работала со Всеволодом Мейерхольдом, неоднократно выступала в Театре народной комедии Сергея Радлова, читая поэму Блока «Двенадцать» перед рабочими и красноармейцами.

Актерская карьера не сложилась, и Любовь Дмитриевна занялась историей классического танца. Она наблюдала за уроками в классе народной артистки РСФСР, балетмейстера Агрипины Вагановой. Полученные профессиональные знания техники танца легли в основу ее книги «Классический танец. История и современность».

Выставка открыта до 18 января 2027 года. Возрастное ограничение — 6+. Адрес: Московская область, городской округ Клин, деревня Боблово, 11.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.