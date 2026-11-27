Запрет на вывоз авиатоплива из России продлили до 31 марта 2027 года

Правительство России ввело очередной временный запрет на вывоз топлива для реактивных двигателей. Ограничение будет действовать с 1 декабря 2026 года до 31 марта 2027 года включительно, сообщил ТАСС .

«Правительство продолжает работу по поддержанию надежного и бесперебойного обеспечения внутреннего рынка топливом. Подписано постановление о запрете экспорта топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах», — говорится в сообщении.

Предыдущий аналогичный запрет, введенный в июне 2026 года, истекает 30 ноября.

Новые ограничения не затронут ряд ситуаций, включая поставки авиакеросина в рамках международных межправительственных соглашений. В кабмине подчеркнули, что «решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке».

Кроме того, в России продолжают действовать временные ограничения на вывоз некоторых других видов топлива, в том числе дизеля.

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