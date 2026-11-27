В столице медики экстренно госпитализировали 20-летнюю девушку, у которой после интимного эксперимента внутри застряла игрушка для взрослых — анальная пробка. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT .

Около 01:00 пациентку в тяжелом состоянии доставили бригадой скорой помощи в больницу в районе Ростокино. Предмет полностью перекрыл просвет кишечника, вызвав острую непроходимость.

Ситуация осложнилась самостоятельными попытками москвички решить проблему. Сперва она безуспешно пыталась избавиться от предмета естественным путем, а затем решила извлечь его при помощи пинцета. Но в итоге лишь протолкнула игрушку значительно глубже и серьезно травмировала слизистую.

Когда боль стала нестерпимой, девушка обратилась в скорую помощь. Прибывшие на вызов фельдшеры не смогли обнаружить инородное тело при осмотре дома, поэтому приняли решение о немедленной транспортировке пострадавшей в стационар, где за дело взялись хирурги.

Врачам удалось успешно извлечь предмет и спасти здоровье пациентке.

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