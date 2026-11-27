В Подмосковье подали более 14 тыс заявлений на регистрацию самоходных машин

Пользователи портала госуслуг Подмосковья с начала 2026 года направили более 14 тыс. заявлений на регистрацию самоходных машин и других видов техники, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала 2026 года на региональный портал госуслуг поступило более 14 тыс. заявлений на регистрацию самоходных машин и других видов техники.

Услуга «Государственная регистрация самоходных машин и других видов техники» доступна в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Регистрация и учет». Обратиться за ней могут собственники техники — физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Для получения услуги необходимо заполнить онлайн-заявление, приложить необходимые документы, в том числе паспорт спецтехники и подтверждение права собственности на нее, и оплатить госпошлину.

Сервис позволяет подать заявление на регистрацию спецтехники, снятие ее с учета, изменение регистрационных данных, выдачу справки о регистрации или получение знака «Транзит».

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.