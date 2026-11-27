Москвичи стали бронировать квартиры в Вологде на Новый год в 2,3 раза чаще

Вологда стала лидером по росту спроса на новогоднюю аренду квартир у жителей Москвы и Петербурга, сообщает Газета.ru со ссылкой на данные сервиса «Авито Путешествия».

Вологда в этом сезоне стала Новогодней столицей России. При этом среди популярных городских направлений у москвичей — Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород и Кострома. Петербуржцы чаще всего выбирают Москву, Кировск, Выборг и Псков.

Москвичи бронируют квартиры в среднем за 7,1 тыс. рублей в сутки на четыре ночи, петербуржцы — за 6,9 тыс. рублей на три ночи. В обоих случаях жилье снимают на трех гостей с детьми. Бронирования оформляют примерно за 85 и 83 дня до поездки соответственно.

На загородные дома приходится 54% новогодних бронирований москвичей и 55% — петербуржцев. Жители Москвы чаще выбирают Московскую, Ярославскую, Владимирскую и Тверскую области, а также Карелию. Жители Петербурга — Ленинградскую и Новгородскую области и Карелию.

Дом обходится москвичам в среднем в 27,5 тыс. рублей в сутки, петербуржцам — в 22,3 тыс. рублей. Первые снимают его примерно на три ночи для семи человек, вторые — на три дня для шести.

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