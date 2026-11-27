Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 12:22

Волонтеры проведут акции по раздельному сбору отходов в Подмосковье

Экологические объединения Московской области совместно с партнерами организуют 28 и 29 ноября акции по раздельному сбору отходов в разных муниципалитетах, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Общественные деятели и волонтеры приглашают жителей на акции по раздельному сбору отходов. Организаторы будут помогать посетителям на всех площадках.

28 ноября акции пройдут по адресам: • Ленинский округ: Видное, ул. Советская, д. 24 — 12:30–14:00; Видное, п. Расторгуево, ул. Ольгинская, д. 53 — 12:30–13:30. • Одинцовский округ: Дубки, ул. Дениса Давыдова, д. 1 — 12:00–13:30; Звенигород, ул. Ленина, д. 30 — 14:00–15:00; Кубинка, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 25 — 14:00–15:00; пос. Часцы, д. 11 — 15:00–16:00. • Королев: проезд Макаренко, д. 1 — 11:00–12:00; ул. Калинина, д. 6В — 11:00–13:00. • Ногинск: ул. Советская, д. 45 — 12:00–14:00. • Электросталь: ул. Тевосяна, д. 26А — 12:00–14:00. • Серпухов: ул. Ворошилова, д. 128 — 12:00–14:00. • Подольск: Екатерининский сквер — 11:00–12:00. • Фрязино: ул. Комсомольская, д. 17 — 11:00–13:00.

29 ноября отходы будут принимать на следующих площадках: • Долгопрудный: Московское шоссе, д. 25, к. 4 — 12:00–13:30. • Солнечногорск: Менделеево, ул. Куйбышева, д. 1, гараж № 274 — 11:00–12:00. • Чехов: ул. 8 Марта, д. 1а — 10:00–10:50.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что в регионе растет число людей, заинтересованных в экологической повестке и продвижении своих идей. Просветительская работа с детьми и взрослыми остается одной из приоритетных задач.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.