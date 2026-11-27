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Пожар произошел на Ваганьковском кладбище в Москве

На территории Ваганьковского кладбища в российской столице зафиксировано возгорание. Там вспыхнула хозяйственная постройка, сообщает Telegram-канал SHOT .

В настоящее время уточняется точная площадь распространения огня.

Ваганьковское кладбище является местом упокоения многих выдающихся деятелей отечественной культуры и спорта.

Среди известных личностей, погребенных там, Сергей Есенин, Владимир Высоцкий, Игорь Тальков, Александр Абдулов и Лев Яшин. Также на кладбище покоятся многие иные артисты, деятели эстрады и звезды спорта.

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