Более 90 тыс. человек в Московской области сделали прививку от гриппа в мобильных медицинских комплексах и на предприятиях, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье вакцинацию против гриппа проводят не только в поликлиниках, но и в мобильных медицинских комплексах. Медицинские бригады также выезжают на предприятия, чтобы сотрудники могли привиться на рабочих местах.

«Мобильные комплексы позволяют сделать прививку без предварительной записи и посещения поликлиники, а выезды медицинских бригад на предприятия — пройти вакцинацию непосредственно на рабочем месте. Привились от гриппа в таком формате уже более 90 тыс. человек», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Вакцинация — наиболее эффективный способ профилактики гриппа и его осложнений. Перед прививкой медицинский специалист оценивает состояние здоровья пациента и исключает возможные противопоказания. График работы мобильных комплексов размещен на сайтах медицинских организаций. Для вакцинации нужны паспорт и полис ОМС.

Бесплатно привиться можно и в поликлинике по месту прикрепления. Запись на прием к врачу доступна через региональный портал Госуслуг «Здоровье», чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС» или по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.