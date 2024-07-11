ПВО отбила воздушную атаку в Брянской области
В Брянской области система ПВО сбила украинский беспилотник
В Брянской области система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Клинцовским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Пострадавших и разрушений нет, уточнил глава области.
Ранее в Белгородской области после атаки ВСУ несколько населенных пунктов остались без света.