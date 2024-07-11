Удар ВСУ оставил без света населенные пункты в Белгородской области
В Грайворонском округе после атаки беспилотников ВСУ частично нет света
В Грайворонском округе Белгородской области после атаки беспилотников ВСУ частично нет света, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Без электричества остались жители одной улицы Грайворона, сел Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая.
Взрывами также повреждены два автомобиля на парковке многоквартирного дома в Грайвороне.
Пострадавших нет, уточнил глава региона в своем Telegram-канале.