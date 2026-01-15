«Пусти в автобус!»: в ХМАО пассажиры на морозе ждали, пока водитель совершит намаз
Фото - © Telegram-канал "URA.RU"
Конфликт между пассажирами и водителем автобуса произошел в ХМАО. Мужчина в минус 25 градусов не пускал людей в общественный транспорт, потому что совершал намаз, сообщает URA.RU.
Водитель рейсового автобуса вышел на улицу и прямо на снегу начал совершать намаз. Людей возмутило, что их не пустили в салон, хотя на улице было 25 градусов мороза.
«Пусти в автобус людей. Почему так поступаешь?» — просили мужчину пассажиры.
В итоге водителя временно отстранили от работы. Компания-перевозчик проводит служебную проверку. К ней присоединились полиция и прокуратура.
Ранее в Российской государственной библиотеке двое мужчин устроили намаз на видном месте рядом с новогодней елкой. Один из них снимал все на камеру.
