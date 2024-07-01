Псковскую область накрыла непогода
Свыше 15 тыс жителей Псковской области остались без света из-за ливня
Свыше 15 тыс жителей Псковской области остались без света из-за ливня с грозой и градом, сообщил глава региона Михаил Ведерников.
В Псковской области прошли сильные ливни, грозы, град и ветер с порывами до 23 м/с.
«По состоянию на 20:00 без света 879 населённых пунктов численностью населения более 15 тысяч человек», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Местные энергетики и коммунальные службы перешли на особый режим работы, добавил губернатор.
Ранее непогода накрыла Санкт-Петербург.