Псковскую область накрыла непогода

сегодня в 23:53

Свыше 15 тыс жителей Псковской области остались без света из-за ливня с грозой и градом, сообщил глава региона Михаил Ведерников.

В Псковской области прошли сильные ливни, грозы, град и ветер с порывами до 23 м/с.

«По состоянию на 20:00 без света 879 населённых пунктов численностью населения более 15 тысяч человек», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Местные энергетики и коммунальные службы перешли на особый режим работы, добавил губернатор.

Ранее непогода накрыла Санкт-Петербург.