Психбольной мужчина пытался изнасиловать бабушку на рынке в Ставрополе

На рынке Ставрополя 34-летний мужчина напал на пенсионерку и хотел надругаться над ней. Он оказался психически болен, сообщает «Блокнот Ставрополь» .

Шокирующие действия мужчины попали на видео. На кадрах видно, что неадекват подошел к бабушке, схватил ее за шею, а затем нагнул пенсионерку.

После этого мужчина попытался снять с нее одежду. Он хотел изнасиловать пожилую местную жительницу.

К счастью, прохожие помогли женщине спастись от насильника. Мать нападавшего обратилась в полицию.

Она рассказала, что ее сын ведет себя неадекватно в общественных местах. По словам женщины, он психически болен и наблюдается в медучреждении. Однако пациент уже давно не обращался в больницу, его состояние ухудшилось. Мужчину передали медикам.

Ранее в Нижегородской области мужчина изнасиловал шестерых школьников. Со своими жертвами насильник знакомился во дворе, а потом звал их к себе в гости.