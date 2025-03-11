Психбольная женщина напала на девочку и затушила бычок о ее лицо в Москве

В парке Зеленограда женщина подбежала к трехлетней девочке и затушила о ее лицо сигарету. По словам родителей, правоохранители не хотят заводить уголовное дело по данному факту, сообщает « Осторожно, Москва ».

Инцидент произошел 8 марта. Малышка гуляла по парку вместе с отцом. Внезапно к ним подбежала женщина, которая начала тушить о лицо девочки бычок.

Отец схватил женщину и повалил на землю. Он также заметил, что с собой у нападавшей был нож. Мужчина вызвал полицию, правоохранители забрали женщину в отдел.

Когда отец девочки пришел писать заявление, в полиции ему сказали, что женщина состоит за учете в психиатрической больнице. Кроме того, по словам мужчины, правоохранители заявили, что «свидетели не нужны», и объяснили, что не могут ничего сделать, так как травма, нанесенная ребенку, была несерьезной.

Трехлетняя малышка получила ожог лица второй степени. Рана на ее левой щеке еще не зажила.

Отец пострадавшей выяснил, что на женщину уже писали заявление две мамы, на чьих детей та нападала. Родители опасаются, что виновница может избежать наказания из-за своего диагноза и продолжит нападать на детей.

Ранее подросток напал с ножом на одноклассников в школе в Нижнем Новгороде. Пострадали двое учеников.